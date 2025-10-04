МИД Египта подтвердил переговоры Израиля и ХАМАС в Каире

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.8 комментариев
МИД Египта подтвердил, что 6 октября в Каире состоятся переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС.
Египет примет делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС 6 октября для обсуждения условий обмена заложниками и заключенными, передает РИА «Новости». Об этом официально сообщил МИД Египта.
Встреча пройдет на фоне продолжающихся переговоров по освобождению удерживаемых лиц.
Ранее сообщалось, что делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любые промедления ХАМАС с освобождением израильских заложников приведут к прекращению переговоров.
ХАМАС объявил о готовности освободить всех живых заложников, передать тела погибших и начать переговоры через посредников.
Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС имеет сомнительные перспективы.