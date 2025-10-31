  • Новость часаCNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу
    Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки
    Савельев назвал сроки начала использования вертолетов в городах в качестве транспорта
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    Опубликован ответ России на новые санкции ЕС
    Минченко объяснил назначение Осьмакова замглавы Минобороны
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 21:50 • Новости дня

    Трамп уточнил свое заявление о ядерных испытаниях в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул осведомленность о действиях страны в сфере ядерных испытаний, отказавшись раскрывать детали таких операций.

    Дональд Трамп во время беседы с журналистами сделал заявление на фоне споров о правильности его формулировок по поводу ядерных испытаний, передает РИА «Новости». В ходе общения глава Белого дома отметил: «Я не буду этого говорить. Я точно знаю, что мы делаем, где мы это делаем, но если другие страны это делают, то и мы тоже».

    Президент отказался раскрывать конкретные места и детали возможных ядерных испытаний Соединенных Штатов, но дал понять, что полностью владеет ситуацией.

    Как отмечается, незадолго до этого бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель в разговоре с изданием допустил, что Дональд Трамп мог спутать различные виды испытаний, подразумевая скорее средства доставки, а не непосредственно ядерные боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возможное возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал пояснений по поручению президента США о ядерных испытаниях. Организация Объединенных Наций призвала страны воздерживаться от шагов, способных усилить напряженность в связи с ядерными угрозами.

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа

    Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    Комментарии (5)
    31 октября 2025, 12:50 • Новости дня
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США

    Американист Дудаков: У длительного шатдауна в США будут самые негативные последствия

    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усугубляющийся кризис в США на фоне шатдауна может мотивировать американских законодателей на будущей неделе вновь попытаться прийти к компромиссу по бюджету. Если договориться не удастся, то ситуация станет лишь хуже, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, федеральный шатдаун продолжается с 1 октября.

    «На предстоящей неделе обострится бюджетный кризис в США. Дело в том, что с 1 ноября, во-первых, многие госслужащие, военные, авиадиспетчеры не будут получать зарплаты. Во-вторых, начнутся перебои с социальными выплатами, в частности по «программе продуктовых талонов» (SNAP)», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, нельзя исключать перебоев с авиасообщением в крупных мегаполисах из-за нехватки авиадиспетчеров. Многие из них уже сейчас не получают зарплаты, в связи с чем не выходят на основную работу, а подрабатывают, например, в курьерской доставке, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета и вносить платежи за ипотеку, аренду жилья, автокредит», – перечислил собеседник.

    Он объясняет: короткий шатдаун слабо влияет на американскую экономику, а длительный – создает риски. По мнению политолога, перспектива того, что госсистема США продолжит идти вразнос, может мотивировать законодателей на следующей неделе всерьез попытаться прийти к компромиссу. «Если попытка договориться провалится, то шатдаун, вероятно, продлится вплоть до конца ноября, или пока не случится серьезный форс-мажор», – рассуждает спикер.

    Он указал, что и демократы, и республиканцы уверены: происходящее играет против их оппонентов. «Республиканская партия обвиняет Демпартию в том, что ее члены – обструкционисты, которые лишь критикуют все, что делает Дональд Трамп. Последние же находятся в оппозиции и полагают, что республиканцы будут получать все тумаки», – пояснил американист. «Положение патовое, и пока выхода из него не наблюдается. Если не удастся договориться на следующей неделе, то последствия будут самыми негативными для США», – заключил Дудаков.

    Напомним, федеральный шатдаун в США продолжается с 1 октября. Работа правительства приостановлена из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет. Во вторник, 28 октября, была предпринята очередная – уже 13-я – попытка провести законопроект о временном финансировании, которая не увенчалась успехом: между республиканцами и демократами сохраняются разногласия.

    Камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения. Партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки, напоминает издание «Известия». Демпартия требует выделить 350 млрд долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они хотят отменить сокращение расходов в один трлн долларов на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы социально незащищенным лицам.

    Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использование бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирование за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов. 

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно. По оценкам бюджетного управления Конгресса, к концу 2026 года шатдаун приведет к экономическим потерям в размере не менее семи млрд долларов.

    Если правительство не будет работать шесть недель, экономический ущерб вырастет до 11 млрд долларов, а восьминедельный шатдаун будет стоить экономике 14 млрд долларов, цитирует «Интерфакс» главу управления Филиппа Свагела. Штаты уже столкнулись с целым рядом последствий.

    Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP (льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США) почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

    Джонсон, в свою очередь, заявил, что средства на оплату жалованья американским военным практически исчерпаны. ФБР было вынуждено замедлить или полностью остановить часть расследований, что создало риски для национальной безопасности. Кроме того, нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов. Как сообщает The New York Times, наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо.

    Президент США подчеркнул, что настало время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. «Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый южнокорейский танк К2 «Черная пантера» в польской версии К2PL соберут на оборонном предприятии Bumar-Labedy S.A в 2028 году, сообщила директор этого завода Моника Кручек.

    По ее словам, производство первого южнокорейского танка К2 «Черная пантера» в польской модификации К2PL стартует на заводе Bumar-Labedy S.A в 2028 году, передает ТАСС.

    Кручек уточнила: «В 2026 году начнется обучение персонала, который в 2028 году начнет на предприятии Bumar-Labedy производство первого танка К2PL, который появится в Польше».

    Директор завода отметила, что реализация этого проекта позволит Польше присоединиться к «первой лиге» мирового танкостроения, так как страна получит необходимые технологии для модернизации и модификации танков. Она добавила, что соглашение между польским концерном PGZ и южнокорейской компанией Hyundai-Rotem предоставит возможность заводу Bumar-Labedy выпускать не только танки К2, но и ремонтно-эвакуационные машины, а также военные мостоукладчики на их базе.

    Согласно подписанному соглашению, Польша сможет самостоятельно производить танки К2 «Черная пантера». Всего на предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице будет собрано 61 изделие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше решили полностью заменить советские образцы вооружений на западные. Генерал предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2.

    Комментарии (4)
    31 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Fox News: Трамп пересмотрел поддержку Киева и озадачил Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последнее время Дональд Трамп начал вести более мягкую политику в отношении Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.

    За последние недели Трамп стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев и принуждать к прекращению войны, пишет Fox News, передает РИА «Новости».

    Недавние действия Трампа, включая отзыв американской военной бригады из Румынии и отказ предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, вызвали удивление европейских партнеров. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    «Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину – это вынуждает союзников гадать, какая версия политики Трампа по Украине возобладает на следующем этапе», – отметил телеканал.

    Кроме того, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином показала отход от прежней жесткой линии в вопросах, касающихся Украины.

    Напомним, в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Пекин сможет сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

    Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

    На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» прошел успешные испытания в зоне спецоперации и отметился высокими защитными и терморегуляционными свойствами. Концерн «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях. Также компания занимается подготовкой операторов и инструкторов для работы с этими беспилотниками.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, регулярно рассказывают о серьезных издевательствах, включая избиения, применение электрошока и даже смерть от травли собаками, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

    В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

    По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

    «Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя  переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Atlantic раскрыл массовый исход высших чиновников Трампа на военные базы

    Tекст: Катерина Туманова

    Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа активно переезжают на военные базы. Стивен Миллер, Марко Рубио, Кристи Ноэм и другие заняли дома, в которых до недавнего времени жили старшие офицеры, пишет журнал Atlantic.

    После убийства праворадикального активиста Чарли Кирка высшие должностные лица из администрации президента Трампа, который тоже подвергался покушению, меняют респектабельные районы проживания на военные базы, пишет журнал Atlantic.

    Журнал пишет, что советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер присоединился к растущему списку высокопоставленных политназначенцев администрации Трампа (по подсчетам авторов материала их было не менее шести), проживающих в военных общежитиях в районе Вашингтона.

    «Там они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов. Зловещим признаком поляризации страны, к которой сама администрация Трампа приложила руку, является то, что некоторые из этих высокопоставленных госслужащих почувствовали необходимость дистанцироваться от общественности», – отмечается в статье.

    Журнал констатирует, что теперь эти гражданские чиновники могут рассчитывать на вооруженные силы США в вопросах личной безопасности, но таких людей оказалось настолько много, что серьезная проблема с доступностью жилья возникла у высших офицеров страны.

    «Когда команда директора Национальной разведки Тулси Габбард ранее, во время второго срока Дональда Трампа, запросила ее переезд в Макнейр, это не сработало из-за нехватки места», – приводит журнал слова бывшего чиновника.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Дональд Трамп посмертно присвоил высшую гражданскую награду страны консервативному активисту Чарли Кирку, назвав его «мучеником за правду и свободу».

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 01:25 • Новости дня
    Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧП из-за шатдауна и приостановки SNAP

    Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧП из-за шатдауна

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение и объявила о выделении 65 млн долларов на предоставление 40 млн порций еды горожанам, которые пострадают из-за приостановки федеральной программы SNAP, в рамках которой людям выделялась продовольственная помощь.

    Штат направит сотрудников Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и участников программы оплачиваемой общественной работы для студентов Госуниверситета Нью-Йорка для оказания помощи продовольственным организациям и изучения возможности использования школ в качестве центров распределения продовольствия во время чрезвычайной ситуации, передает телеканал Fox5NY.

    Нуждающиеся жители Нью-Йорка могут получить бесплатные продукты и горячее питание через сотни продовольственных пунктов и общественных кухонь по всему городу.

    Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) предоставляет электронные пособия, которые можно использовать как наличные для покупки продуктов питания. Программа помогает малообеспеченным работникам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и семьям позволить себе продукты.

    В рамках программы можно купить: хлеб и хлопья, фрукты и овощи, мясо, рыбу и птицу, молочные продукты. Нельзя купить: алкоголь, сигареты и табак, корм для домашних животных и предметы домашнего обихода, витамины и лекарства, горячую еду.

    Пособия по программе SNAP финансируются из федерального бюджета, и штат Нью-Йорк ежемесячно распределяет около 650 млн долларов среди почти трех млн жителей. Хокул и другие губернаторы неоднократно подчеркивали, что ни один штат не может заменить или полностью финансировать программу SNAP самостоятельно.

    Из-за намерения закрыть программы SNAP 24 штата подали в суд на президента США Дональда Трампа.

    Напомним, с ноября американцам прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 05:07 • Новости дня
    Сальдо сообщил о поджогах домов боевиками ВСУ на правобережье Днепра

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители правобережья Днепра в Херсонской области в случае отказа покидать свои жилища остаются без них потому, что боевики ВСУ сжигают дома жителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

    «ВСУ в последнее время не ограничиваются обстрелами жилых кварталов в Херсоне ради дискредитации наших военных. Теперь бойцы киевского режима, сталкиваясь с сопротивлением при попытке выселить жильцов их из домов ради собственного комфорта, просто-напросто сжигают эти дома», – сказал он ТАСС.

    По мнению Сальдо, такие акты агрессии – свидетельства полного отказа ВСУ от мысли удержать правобережье Днепра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ уничтожили трансформатор в селе в Херсонской области. Также Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон и как его оборону организовали ВСУ.

    Комментарии (0)
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»
    Дело о попытке покушения на Симоньян и Собчак поступило в суд
    Украинское религиозное движение внесено в список экстремистских
    ЦБ решил ужесточить лимиты по ипотеке в ИЖС
    СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная – ограбление Лувра? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

