Выпускники «Лидеров России» поделились опытом с молодежью

Tекст: Елизавета Шишкова

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по поручению президента. По итогам пяти сезонов более 1 млн заявок было подано со всей России и из 150 стран мира, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победитель пятого сезона Алексей Пауков, директор компании ГАРАНТ, регулярно проводит мастер-классы для студентов юридического факультета НИУ ВШЭ. Он делится знаниями в сфере электронного документооборота, информационно-правовых систем, современных решениях на основе искусственного интеллекта.

«Юридически значимые электронные документы – это современный транспорт решений. Сегодня есть возможность быстро и качественно фиксировать их, мгновенно доставлять и контролировать исполнение. Важно передавать знания молодежи – технологии в нашей сфере развиваются очень динамично. Образование должно за ними успевать, а слушатели – обрести уверенность в своем профессиональном будущем», – подчеркнул Пауков.

Алексей Осипов, суперфиналист четвертого сезона и профессор Института усовершенствования врачей, читает для молодых специалистов такие дисциплины, как «Хирургия», «Онкология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В ходе занятий он рассказывает о пациентоцентричном подходе, формировании команд и современных технологиях. По его мнению, обмен опытом с молодыми врачами ключевой для развития отрасли.

Павел Бережанский, врач аллерголог-иммунолог и финалист трека «Здравоохранение», участвует в образовательных проектах для студентов и школьников. Особый акцент он делает на профилактике вредных привычек среди молодежи.

«В настоящее время я веду занятия, посвященные борьбе с вредными привычками. Так, в моей практике был первый в Российской Федерации случай поражения легких, вызванный употреблением вейпов. 17-летний подросток после месяца употребления электронных сигарет попал в реанимацию с поражением легких в 90%. Мы впервые столкнулись с болезнью вейперов и разработали подходы к лечению», – пояснил он. По его словам, важно делиться опытом и ошибками для формирования у молодежи понимания последствий и развития профессионального мышления.

Екатерина Лысенко, суперфиналистка пятого сезона, как эксперт проекта Пробизнес поддерживает школьников в работе над учебными проектами, проводит консультации по профориентации и помогает выбрать пути дальнейшего образования. По ее словам, многие ученики после работы с проектами выбирают для поступления медицинские или строительные вузы, определяются с профессией и получают поддержку специалистов разных сфер.