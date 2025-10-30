Мишустин отметил устойчивый рост отечественной промышленности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мишустин направил приветствие участникам и организаторам международного форума-выставки «Российский промышленник – 2024», сообщает ТАСС.

В своем послании премьер-министр отметил устойчивый рост отечественной промышленности, несмотря на внешние вызовы, а также подчеркнул достижения в сфере технологического суверенитета, которые стали возможны благодаря созданию и внедрению инноваций, расширению высокотехнологических компетенций и укреплению производственного и интеллектуального потенциала.

В приветствии Мишустин отметил: «Достижение технологического суверенитета – одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Отечественная промышленность, несмотря на существующие вызовы, демонстрирует устойчивый рост. Создаются и внедряются инновации, расширяются компетенции в высокотехнологичных областях, укрепляется производственный и интеллектуальный потенциал, повышается конкурентоспособность и обороноспособность страны».

Премьер также подчеркнул, что этих результатов удалось достичь благодаря слаженной работе тысяч специалистов в сфере промышленности. Он назвал профессионализм, ответственность и целеустремленность работников ключевыми факторами появления новых идей и технологических прорывов. По словам Мишустина, национальные проекты реализуются именно за счет этих качеств.

Глава кабмина выделил роль форума «Российский промышленник», который за десятилетия работы стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных промышленных тем, обмена опытом между экспертами, представителями предприятий, науки, образования, а также властей и делегатов из стран БРИКС и дружественных государств. Форум способствует заключению международных и партнерских соглашений.

В завершении Мишустин выразил уверенность, что принятые на форуме совместные решения и инициативы будут реализованы на практике и создадут новые возможности для экономического роста и развития международного сотрудничества.

