    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    23 комментария
    29 октября 2025, 12:27 • Новости дня

    Песков сообщил о планах Путина поздравить Эрдогана в День республики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отправил письменное поздравление турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики, телефонный звонок не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин не будет в среду звонить турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики, передает ТАСС.

    Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства уже заранее направил официальное поздравление.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что новых контактов Москвы и Анкары по вопросу урегулирования ситуации на Украине пока не было.

    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (55)
    27 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал документ, который определяет порядок обращения к иностранным властям в случае совершения преступления иностранцем на территории России.

    Закон, подписанный Владимиром Путиным, регулирует порядок взаимодействия России с иностранными государствами при уголовном преследовании подозреваемых или обвиняемых, скрывшихся за пределами страны, передает ТАСС.

    Теперь Генпрокуратура обязана обращаться за уголовным преследованием в иностранные компетентные органы согласно международным договорам либо по принципу взаимности в ходе предварительного следствия.

    Если суд уже начал рассмотрение дела, решение о передаче необходимых материалов Генпрокуратуре для обращения за рубеж принимает сам суд. Поправки также охватывают обратную ситуацию: если подозреваемый скрылся на территории России, уголовное преследование будет вестись на тех же основаниях – исходя из международных договоров или принципа взаимности.

    Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала четкая процедура взаимодействия с зарубежными структурами по этим вопросам. Разъясняется, что нововведения направлены на усиление неотвратимости ответственности для лиц, избежавших расследования, скрываясь за границей.

    Напомним, с 26 октября вступил в силу закон, который ужесточает уголовную ответственность для иностранных агентов. Теперь для привлечения к уголовной ответственности таким лицам достаточно совершить однократное административное нарушение.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»

    NYT: Путин отправил Западу сигнал успешными испытаниями «Буревестника»

    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада, пишет издание The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что заявление было расценено как предупреждение странам Запада. Путин подчеркнул, что подобного рода вооружение обладает неограниченной дальностью действия, что накладывает новые вызовы для международной безопасности, передает New York Times.

    Эксперты подчеркнули, что разработка этой ракеты велась на протяжении многих лет, а ее испытание не стало неожиданностью для международного сообщества. Однако эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис заявил: «Это маленький летающий Чернобыль», сравнив новую российскую разработку с аварией на Чернобыльской электростанции.

    По мнению Льюиса, появление подобного оружия «дестабилизирует ситуацию и затрудняет контроль над вооружениями», а сама ракета вызывает серьезную обеспокоенность специалистов в сфере безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.


    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин занимает первое место по популярности среди мировых лидеров, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью телеканалу RTVI Карлсон отметил, что  глава российского государства значительно опережает других лидеров по уровню поддержки в разных странах, передает ТАСС.

    «Он самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», – заявил Карлсон. Журналист отметил, что, находясь в Канаде, Западной Европе, других англоязычных странах, на Ближнем Востоке или в Азии, невозможно встретить человека, который бы негативно относился к Путину. Он назвал российского президента своего рода «всемирной знаменитостью».

    Карлсон уверен, что секрет популярности Путина заключается в том, что «он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных», отметив, что западные руководители зачастую действуют наоборот.

    Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (7)
    27 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    Открывая встречу, Путин обратился к северокорейской делегации с просьбой передать Ким Чен Ыну личные пожелания, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.

    Ранее в послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    В июне президент России посетил КНДР.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.

    В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего, где провел совещание с военным командованием.

    Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В.В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

    Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о прекращении соглашения по плутонию с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил прекращение соглашения о совместной утилизации плутония, ранее достигнутого между Москвой и Вашингтоном, а также всех сопутствующих протоколов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония, пишет ТАСС.

    Документ больше не регламентирует действия сторон по утилизации этого материала, который ранее не использовался для оборонных целей.

    Соглашение между Россией и США было достигнуто в 2000 году. Ратификация документа в России прошла в 2011 году. Согласно положениям соглашения, каждая из сторон должна была утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не предназначенного для военных программ.

    Закон также распространяется на прекращение действия всех протоколов, сопутствовавших основному соглашению. Речь идет о документах, касающихся финансирования, гражданской ответственности за возможный ущерб и порядка утилизации плутония путем его облучения в ядерных реакторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики США разрешило компаниям использовать оружейный плутоний для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Эксперты объяснили, что денонсация соглашения о плутонии позволяет США самостоятельно распоряжаться оставшимися запасами.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов выразил скепсис в отношении потенциального успеха программ США по переработке оружейного плутония в топливо для АЭС.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия официально ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

    Подпись президента России Владимира Путина завершила процедуру ввода соглашения в действие, передает ТАСС.

    «Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», – указано в документе.

    Договор, инициированный президентом России, охватывает расширенное сотрудничество в политике, экономике, энергетике, добыче ресурсов, транспорте, связи, а также в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    В пояснительной записке подчеркивается, что государства создают регулярный политико-дипломатический диалог и новые механизмы координации по двусторонней и международной повестке. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что соглашение позволит вывести отношения двух стран на принципиально новый уровень.

    В сентябре Путин внес в Госдуму Договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Напомним, президенты России и Венесуэлы 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав президиума Совета по межнациональным отношениям.

    Председателем президиума назначен заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав президиума вошли руководитель ФАДН России Игорь Баринов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, министр культуры Ольга Любимова, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Ранее Путин сравнил международные отношения с семейными.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

    Ушаков: Готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не определены, однако политическая готовность к диалогу остается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, – это сохраняется», – заявил Ушаков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о вероятных сроках мероприятия, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 00:20 • Новости дня
    Здания повреждены после землетрясение магнитудой 6,1 в Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Сильное землетрясение потрясло западную Турцию в понедельник, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны, некоторые здания получили повреждения, при этом о жертвах данных пока нет.

    «Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, повреждены здания. По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями AFAD, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги в провинции Балыкесир», передает NDTV World.

    Землетрясение произошло в 22.48 по местному времени на глубине 5,99 км.

    Как сообщает новостной канал Haberturk, землетрясение ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир.

    Частный телеканал NTV и другие СМИ сообщили о повреждениях зданий в Синдирги.

    Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, «обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин», передает ТАСС.

    В августе в Синдирги также произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погиб один человек и десятки получили ранения. С тех пор в районе Балыкесира происходили и менее интенсивные толчки.

    Турция расположена на крупных разломах, поэтому землетрясения здесь случаются часто.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в  сентябре подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на западе Турции, их эпицентр находился в 77 км от города Ушак с населением более 150 тыс. человек.

    День назад землетрясение магнитудой 3,7, которое произошло в Черном море у побережья Стамбула, ощущалось в городе и соседних провинциях, что вызвало беспокойство у местных жителей.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,7 в Черном море напугало жителей Стамбула

    Tекст: Ирма Каплан

    Землетрясение, которое произошло в Черном море у побережья Стамбула, ощущалось в городе и соседних провинциях.

    Агентство по землетрясениям и землетрясениям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у побережья Стамбула, пишет Yenisafak.

    «Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у побережья стамбульского района Арнавуткtй в 19.44. В заявлении AFAD говорится, что землетрясение было зафиксировано на глубине 13,57 км», – сообщает издание.

    Как заявил порталу Ahaber профессор Шюкрю Эрсой, за всю историю в Черноморском регионе не было зафиксировано ни одного разрушительного землетрясения.

    «Время от времени происходят небольшие землетрясения магнитудой от 3 до 4 баллов, особенно в Западном Причерноморье и в районах, прилегающих к Стамбулу. Эти землетрясения происходят на небольших линиях разломов, которые частично активны и не способны вызвать сильные землетрясения», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на западе Турции, их эпицентр находился в 77 км от города Ушак с населением более 150 тыс. человек. В октябре сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,3 на Тайване.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков: Путин проводит международный телефонный разговор

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в настоящий момент проводит международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что информация о международном телефонном разговоре, который сейчас Путин проводит, будет официально обнародована, передает ТАСС.

    Дополнительные детали и имя собеседника Путина Песков не сообщил.

    Ранее в пятницу президенты России и Азербайджана Путин и Алиев провели телефонный разговор и обсудили актуальные международные и региональные вопросы.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 15:45 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством по теме рыбного хозяйства

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с правительством по теме рыбного хозяйства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы развития рыбной отрасли на совещании с членами правительства, которое пройдет в среду.

    Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В рамках мероприятия доклады представят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    В сообщении отмечается, что помимо основной темы также будут рассмотрены текущие вопросы.

    Предыдущее совещание главы государства с членами правительства прошло 15 октября. Оно было посвящено вопросам дорожного строительства.

    Комментарии (0)
    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации