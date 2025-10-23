Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
В Петербурге полиция задержала женщину за попытку теракта
Сотрудники полиции пресекли попытку поджога полицейского здания отдела на Загребском бульваре в Петербурге, поджигательницей оказалась женщина, она задержана, сообщили в региональном ГУ МВД.
Женщина бросила две бутылки с зажигательной смесью в ворота здания полиции на Загребском бульваре, ее задержали на месте, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Ей 29 лет, это местная жительница. Ее доставили в отдел полиции.
В результате происшествия никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Ранее в Барнауле задержали пытавшегося поджечь храм иностранца, у него при себе нашли самодельные зажигательные устройства.
Ранее ФСБ в Карелии задержала мужчину, который, по версии следствия, собирал данные для украинских кураторов и готовил диверсию на железнодорожном мосту.