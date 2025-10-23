В Петербурге полиция задержала женщину за попытку теракта

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина бросила две бутылки с зажигательной смесью в ворота здания полиции на Загребском бульваре, ее задержали на месте, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ей 29 лет, это местная жительница. Ее доставили в отдел полиции.

В результате происшествия никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Ранее в Барнауле задержали пытавшегося поджечь храм иностранца, у него при себе нашли самодельные зажигательные устройства.

Ранее ФСБ в Карелии задержала мужчину, который, по версии следствия, собирал данные для украинских кураторов и готовил диверсию на железнодорожном мосту.