На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Полиция за полгода предотвратила хищения на 1,7 млрд рублей
Сотрудники киберполиции за последние шесть месяцев пресекли попытки мошенников похитить значительные суммы у тысяч граждан, сообщили в МВД России.
За полгода предотвращены мошенничества в отношении 8 тыс. граждан, не допущено хищений на сумму 1,7 млрд рублей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
За этот период было задержано почти 200 курьеров, а также изъято более 100 сим-боксов, которые использовались злоумышленниками для преступной деятельности.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что за девять месяцев 2025 года в регионе зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом.
Также сообщалось, что кибермошенники нарастили объемы краж у молодежи в 2025 году вдвое.