Полиция за полгода предотвратила хищения на 1,7 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

За полгода предотвращены мошенничества в отношении 8 тыс. граждан, не допущено хищений на сумму 1,7 млрд рублей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

За этот период было задержано почти 200 курьеров, а также изъято более 100 сим-боксов, которые использовались злоумышленниками для преступной деятельности.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что за девять месяцев 2025 года в регионе зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом.

Также сообщалось, что кибермошенники нарастили объемы краж у молодежи в 2025 году вдвое.