Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Опубликованы кадры вечерней прогулки Путина и других лидеров в Душанбе
Перед неформальным ужином глав делегаций СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и лидеры стран прошли по саду с инсталляциями из овощей, фруктов и фонтанами из арбузов.
Кадры прогулки по правительственному саду лидеров стран СНГ показал государственный телеканал Таджикистана, передает РИА «Новости».
В прогулке участвовали президент России Владимир Путин, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров.
Сад был украшен инсталляциями из овощей и фруктов разных сортов – пирамиды из бахчевых, лужайки с узорами из даров природы и фонтаны из арбузов. Президенты уделили внимание эмблеме СНГ и надписи «Добро пожаловать!» на русском и таджикском языках.
Путин с интересом разглядел узор, выполненный из фруктов и орехов, а Алиева также привлекла композиция с символикой Содружества.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.
Резиденцию в Душанбе украсили овощами и фруктами перед встречей Путина и Алиева.
Путин на встрече с Эмомали Рахмоном отметил, что пышность госвизита отражает суть отношений России и Таджикистана.