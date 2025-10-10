Опубликованы кадры вечерней прогулки Путина и других лидеров в Душанбе

Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы

Tекст: Денис Тельманов

Выступая на Петербургском международном газовом форуме, руководитель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы указывают на приближение аномально холодной зимы в Европе и России, передает ТАСС.

Такие зимы, по его словам, бывают примерно раз в двадцать лет.

«Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет бывает аномально холодная зима», – сказал Миллер.

Он подчеркнул, что с точки зрения двадцатилетнего цикла, аномально холодная зима наступит в ближайшее время.

Наступление такой зимы, по словам главы Газпрома, будет означать температуру до минус 25 градусов по всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края. При этом ретроспективный анализ за 100-150 лет показал, что аномально холодная зима не зависит от предыдущей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, однако он сохранится недолго из-за неустойчивой погоды. В январе 2026 года россиян ждут частые смены погоды, оттепели и похолодания, а зима будет холоднее прошлой. В сентябре 2025 года температура по стране оказалась выше нормы на два градуса, а месяц вошел в число самых засушливых.

