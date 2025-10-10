Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
ОДК заявила о готовности расширить сотрудничество с ОАЭ
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представит свою продукцию на международной авиационной выставке в Дубае и выразила заинтересованность в новых партнерствах, заявили в пресс-службе корпорации.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав Ростеха, заявила о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, передает ТАСС.
Компания примет участие в 19-й Международной авиационной выставке, которая пройдет в Дубае.
В пресс-службе ОДК подтвердили: «Продукция ОДК востребована в странах-партнерах, и корпорация открыта для дальнейшего развития международного сотрудничества, в том числе с ОАЭ». На выставке в Дубае корпорация представит современные авиационные двигатели и другие технологические разработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) решила показать авиационный двигатель 177С на международной выставке в Дубае. ОДК представила первый российский газовый двигатель мощностью 32 мегаватта. Компания также выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М.