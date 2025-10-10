Tекст: Алексей Дегтярев

Летом бойцы спецназа Соединенных Штатов принимали участие в совместных учениях с европейскими подразделениями, готовясь к возможному конфликту с Россией, передает RT со ссылкой на National Interest.

В ходе тренировок американский спецназ работал совместно с польскими и британскими силами специальных операций. Отрабатывались методы воздушной мобильности, высадка и эвакуация с применением вертолетов на территории Польши.

Польские и британские спецназовцы также посещали штаб американского спецназа в штате Колорадо, где совместно отрабатывали штурмовые действия, а также захват или ликвидацию целей. «Зеленые береты» и союзники сфокусировались на сценариях, связанных с потенциальным противостоянием с Россией.

Ранее National Interest писал, что Россия располагает вооружением, с которым нельзя шутить – это комплексы «Ярс», способные обеспечить Москве стратегическое преимущество.

До этого российский президент Владимир Путин сообщил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.