Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.
NL: Спецназ США готовится к конфликту с Россией
Американские «зеленые береты» совместно с союзниками проводят тренировки в Европе, в ходе которых отрабатывают штурмовые действия, такие учения являются подготовкой к потенциальному конфликту с российской стороной, пишут американские СМИ,
Летом бойцы спецназа Соединенных Штатов принимали участие в совместных учениях с европейскими подразделениями, готовясь к возможному конфликту с Россией, передает RT со ссылкой на National Interest.
В ходе тренировок американский спецназ работал совместно с польскими и британскими силами специальных операций. Отрабатывались методы воздушной мобильности, высадка и эвакуация с применением вертолетов на территории Польши.
Польские и британские спецназовцы также посещали штаб американского спецназа в штате Колорадо, где совместно отрабатывали штурмовые действия, а также захват или ликвидацию целей. «Зеленые береты» и союзники сфокусировались на сценариях, связанных с потенциальным противостоянием с Россией.
Ранее National Interest писал, что Россия располагает вооружением, с которым нельзя шутить – это комплексы «Ярс», способные обеспечить Москве стратегическое преимущество.
До этого российский президент Владимир Путин сообщил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.