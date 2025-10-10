Депутат Лантратова предложила ввести экспертизу детских игрушек

Tекст: Алексей Дегтярев

Нужно ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек, считает Лантратова, сообщили в аппарате комитета, передает ТАСС.

Лантратова также выступила за более строгую маркировку и поддержку отечественных производителей патриотичных игрушек. Она подчеркнула, что нынешний технический регламент оценивает лишь физическую безопасность, но не психологическое или воспитательное воздействие продукции.

Члены рабочей группы и участники круглого стола отметили, что в России отсутствует эффективная система контроля за влиянием игрушек на детей. Особое внимание было уделено продукции некоторых международных компаний. Эксперты считают, что такие игрушки могут вызывать страхи и психические нарушения у детей.

«Игрушка – это модель мира, которую мы вручаем детям. Сегодня она часто становится инструментом гибридной войны. Насаждает чуждые ценности и отрывает детей от любви к Родине. Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм», – заявила Лантратова.

В рамках инициативы планируется разработать законопроекты, предусматривающие обязательную экспертизу на психологическое и воспитательное воздействие, усиленную маркировку, расширение таможенных и независимых проверок иностранной продукции, а также поддержку отечественных производителей.

Ранее Лантратова предлагала в качестве меры по снижению влияния зарубежных брендов на детей запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала создать российского конкурента Лабубу.