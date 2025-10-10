Российский рынок акций открылся снижением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал пятничную утреннюю сессию со снижением, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, к 7:01 по московскому времени индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился на 0,34% и достиг отметки 2629,33 пункта.

С 27 января Московская биржа вновь проводит утренние торги на рынке акций. Они проходят с 6:50 до 9:50 по московскому времени, а основная сессия, в рамках которой определяется официальный индекс Мосбиржи (iMOEX), остается в прежнем временном интервале с 9:50 до 18:50.

Кроме того, в течение всего торгового дня – с 7:00 до 23:50 по московскому времени – ведется расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основной сессии этот показатель совпадает с основным индексом iMOEX.



