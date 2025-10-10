Минобороны раскрыло тайну названия первой «звериной» подлодки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в военном ведомстве, атомная подводная лодка «Пантера» получила свое название благодаря инициативе заводских художников, которые 35 лет назад нанесли черный силуэт пантеры и соответствующую надпись на носовую часть корабля перед выводом из эллинга, сообщает ТАСС. Официального согласования с Военно-морским флотом тогда не было, однако позже имя было утверждено приказом Главнокомандующего ВМФ Владимира Чернавина.

В Министерстве обороны рассказали, что решение о названии возникло среди самого экипажа в начале 1990 года. Командир АПЛ Василий Михальчук вместе с офицерами предложили назвать лодку «Пантера» в честь подлодки, потопившей британский эсминец «Виттория» в 1919 году, и тем самым открывшей боевой счет советских подводников.

Нанесение изображения и надписи вызвало дополнительное рассмотрение: на имя командующего Северным флотом было направлено обращение о присвоении кораблю имени «Пантера», а начальнику политуправления ВМФ направили фотографию с рисунком и просьбу экипажа. Инициатива нашла одобрение, и правительственной телеграммой имя было закреплено за лодкой.

Именно с «Пантеры» началась традиция присвоения «звериных» имен другим подлодкам проекта 971: после нее появились «Волк», «Леопард», «Тигр», «Вепрь» и «Гепард». Позже кораблям третьего и четвертого поколений стали присваивать имена городов, князей и выдающихся личностей. Сейчас присвоение имен собственных атомным подводным лодкам находится в ведении Минобороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сроки возвращения в строй атомной подводной лодки «Тигр» назвали. АПЛ «Леопард» вывели из эллинга Центра судоремонта «Звездочка». Подлодка «Пантера» вышла в море на ходовые испытания.