Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
В Хабаровске при пожаре погиб ребенок
В одном из домов Хабаровска произошел пожар, при возгорании погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Ребенок находился дома один, когда начался пожар. Спасатели нашли тело несовершеннолетнего 2019 года рождения во время тушения возгорания, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Причины пожара в настоящее время уточняются, ведется расследование.
Ранее в Южно-Сахалинске произошел пожар в мебельном цеху, в результате которого погиб человек.