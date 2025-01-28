Город в Амурской области подвергся нашествию ворон

Tекст: Алексей Дегтярев

Вороны изменили привычные маршруты и начали ночевать не на свалке, а на территории детского сада и в сквере за зданием администрации, пояснил градоначальник, передает РИА «Новости».

Борьбу с нашествием решили начать, поскольку окружающая территория стала загрязняться, указал Мелюков.

В администрации заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, которые планируют установить в местах ночлега птиц. Также будут развешены искусственные чучела ворон, чтобы отпугнуть пернатых гостей. Мэр категорически запретил использовать петарды и убитых ворон для отпугивания.

Мэр призвал горожан поддержать инициативу городского руководства.

В 2017 году кремлевский орнитолог Кирилл Воронин сообщал, что на охрану территории московского Кремля от ворон направили ястребов-тетеревятников.