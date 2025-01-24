Жена Чухрая опровергла слухи о госпитализации режиссера

Tекст: Мария Иванова

Супруга известного российского режиссера Павла Чухрая, Мария Зверева, заявила, что информация о госпитализации ее мужа является ложной, сообщает ТАСС. В телеграм-канале Shot ранее появилась новость о том, что Чухрай был госпитализирован после жалоб на слабость и головокружение.

Мария Зверева отметила: «Ерунда полная, он жив и здоров. Уехал по делам. Все в порядке, это была какая-то «утка», чувствует себя замечательно».

Павел Чухрай – известный российский кинорежиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств России. Он получил признание за такие фильмы, как «Вор» и «Водитель для Веры». Его заслуги отмечены орденом Почета и многочисленными премиями, включая премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.

Напомним, на прошлой неделе певец Александр Буйнов опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что сведения являются бездоказательными, в тот же день российский телеведущий Юрий Николаев опроверг сообщения в СМИ о проблемах с памятью, заверив, что не замечал изменений в своем состоянии.