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Санкции США против «Совкомфлота» объяснили политическими мотивами
Введенные США санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» объясняются исключительно политическими интересами, а не нарушениями компании, заявили в пресс-службе корпорации.
По данным пресс-службы компании, новые санкции США против крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот» вызваны исключительно политическими интересами отдельных стран, передает ТАСС.
Представители компании подчеркнули, что никаких нарушений со стороны «Совкомфлота» не было зафиксировано, и санкции не имеют правовых оснований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз летом 2024 года внес в 14-й пакет санкций главу «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, а также включил в список 116 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.