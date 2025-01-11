Умер искусствовед Леонид Бажанов

Умер известный специалист по современному искусству Бажанов

Tекст: Мария Иванова

Леонид Бажанов скончался в возрасте 79 лет, сообщила его знакомая, художник Диана Мачулина. Она отметила, что Бажанов был человеком, благодаря которому современное искусство в России смогло состояться. Его деятельность охватывала развитие региональных центров, что обеспечивало доступ к искусству по всей стране, а не только в столицах, передает ТАСС.

Леонид Бажанов родился в Москве 27 марта 1945 года и окончил искусствоведческое отделение МГУ им. М. В. Ломоносова в 1973 году. Работал в ряде значимых культурных учреждений страны, включая Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и музеи Московского Кремля. Бажанов также занимал ключевые позиции в Союзе художников СССР и издательстве «Советский художник».

Его вклад в развитие современного искусства в России был огромным. Он основал творческое объединение «Эрмитаж» и Центр современного искусства на улице Большая Якиманка в Москве. В период с 1992 по 1997 год Бажанов возглавлял управление и отдел изобразительного искусства Министерства культуры, за что в 2012 году был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ. Его уход стал значительной потерей для российской художественной среды.

Напомним, год назад в возрасте 69 лет умер российский искусствовед и культуролог Олег Кривцун, который был известен как редактор научного журнала «Художественная культура».