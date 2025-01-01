Карякин резко высказался о решении разделить чемпионство между Непомнящим и Карлсеном

Карякин высказался о решении ФИДЕ разделить титул чемпионов между Непомнящим и Карлсеном

Tекст: Евгения Караваева

Чемпионат мира по шахматному блицу в Нью-Йорке ознаменовался необычным решением: Ян Непомнящий и Магнус Карлсен после упорной борьбы решили разделить титул чемпиона. Это решение поддержали организаторы турнира, что вызвало неоднозначные отзывы в шахматном сообществе.

Так, Карякин выразил недоумение по поводу такого исхода, сравнив ситуацию с футболом, где ничья в финале невозможна.

«ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Карлсен!», – написал Карякин в своем Telegram-канале.

Но несмотря на критику, он поздравил российских спортсменов, отметив, что это событие стало триумфом для российской шахматной школы.

Как написал в своем Telegram-канале министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, чемпионат мира по рапиду и блицу, состоявшийся в Нью-Йорке, стал настоящим триумфом для российской шахматной школы. Причем успехи российских шахматистов не ограничились блицем.

дисциплине рапид 18-летний Володар Мурзин стал чемпионом мира, а Александр Грищук и Ян Непомнящий заняли второе и третье места соответственно. Это достижение стало первым случаем в истории, когда Россия заняла весь пьедестал почета.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира.