2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.13 комментариев
Баку потребовал от Тегерана прекратить провокации против Азербайджана
МИД Азербайджана выразил протест Ирану за разжигание антиазербайджанских настроений
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало иранского дипломата, которому был выражен протеста против оскорбительных высказываний и антиазербайджанской пропаганды, разжигаемых в Иране, что нарушает дух двусторонних отношений.
МИД Азербайджана вызвало временного поверенного в делах Ирана в Баку Джафара Агаи Мариана, передает ТАСС. Азербайджан выразил недовольство в связи с разжиганием антиазербайджанских настроений в Иране.
На встрече был выражен решительный протест против оскорбительных высказываний в адрес страны и ее президента, которые прозвучали 29 декабря в Ардебиле.
На мероприятии с участием представителя верховного лидера Ирана Хасана Амели прозвучали оскорбительные высказывания, они были транслированы по радио и телеканалам иранской новостной сети.
Баку выразил недовольство разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения в Иране.
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что такая пропаганда не соответствует духу двусторонних отношений и направлена на разжигание ненависти и вражды. В сообщении отмечено требование прекратить провокации против Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока, ситуация для стран территории изменилась радикально.