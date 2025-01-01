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Премьер Болгарии открыл границу с Шенгеном
Премьер Болгарии провел церемонию открытия границы с Шенгеном
Болгария открыла границу с Шенгенской зоной, сняв барьеры на КПП «Кулата» и отменив паспортный контроль.
Премьер-министр Болгарии Димитар Главчев провел церемонию символического открытия границы с Шенгенской зоной, которая до 1 января отделяла Болгарию от Шенгена, передает ТАСС.
На контрольно-пропускном пункте «Кулата» сняты барьеры, паспортные проверки больше не проводятся, транспорт беспрепятственно пересекает границу с Грецией. Главчев назвал событие историческим, подчеркнув, что это результат многолетних усилий и подготовки для обеспечения свободного передвижения и безопасности.
Премьер отметил, что Болгария теперь более готова к охране внешних границ Европейского союза. На церемонии открытия шлагбаума присутствовали десятки водителей из разных стран, которые приветствовали событие гудками. Важность события подчеркнул и директор пограничной полиции Антон Златанов, отметив, что свобода передвижения не исключает контроля. Он пояснил, что сотрудники полиции будут помогать в организации дорожного движения и повышать бдительность.
Контроль на границах будет осуществляться на основе случайного выбора и анализа рисков. Он может проводиться в пределах 30-километровой пограничной зоны, а также в специально оборудованных зонах вне пограничного перехода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине планируют использовать Болгарию в рамках концепции «военного Шенгена».