Путин поручил разработать единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Tекст: Валерия Городецкая

Путин дал поручение правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации, передает ТАСС.

Кроме того, президент поручил определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для успешного освоения образовательных программ в российских вузах. Также будет разработан порядок проведения вступительного испытания, который будет применяться ко всем иностранным абитуриентам.

Ранее Путин поручил создать проект государственной языковой политики России к 1 июня 2025 года, а также представить предложения по поддержке русского языка за рубежом к 1 октября 2025 года.

В декабре правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять информацию о современном русском языке каждые пять лет, обеспечивая бесплатный доступ к ней.