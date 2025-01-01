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Путин поручил разработать единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по введению стандартизированного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы.
Путин дал поручение правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации, передает ТАСС.
Кроме того, президент поручил определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для успешного освоения образовательных программ в российских вузах. Также будет разработан порядок проведения вступительного испытания, который будет применяться ко всем иностранным абитуриентам.
Ранее Путин поручил создать проект государственной языковой политики России к 1 июня 2025 года, а также представить предложения по поддержке русского языка за рубежом к 1 октября 2025 года.
В декабре правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять информацию о современном русском языке каждые пять лет, обеспечивая бесплатный доступ к ней.