Умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева

Tекст: Мария Иванова

Как передает Telegram-канал Союза кинематографистов России, Инна Николаевна Выходцева скончалась 31 декабря 2024 года в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

Она родилась в Донецке 27 июня 1934 года и окончила ВГИК в 1957 году.

Выходцева служила в театре-студии «Киноактер», которому оставалась верна до конца своей жизни. Ее кинематографический дебют состоялся в фильме «Балтийская слава» 1957 года. За свою 67-летнюю карьеру она снялась в 165 фильмах, включая такие известные работы, как «Юность наших отцов», «Москва слезам не верит», «Ландыш серебристый» и многие другие.

Инна Выходцева также была известна своей работой над дубляжом иностранных фильмов. Ее голосом говорили такие актрисы, как Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами», Стефания Сандрелли в «Они шли за солдатами» и Клаудиа Кардинале в «Красная палатка».

Напомним, на прошлой неделе скончалась заслуженная артистка России и актриса театра МТЮЗ Надежда Подъяпольская на 84-м году жизни.

А в ноябре в возрасте 84 лет после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.