Сертификаты безопасности части карт Visa и Mastercard истекли в России

Tекст: Валерия Городецкая

Операции по картам продолжатся благодаря подготовке, организованной Банком России и НСПК, передает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

Представитель НСПК сообщил, что банки получили указания по техническим доработкам для продолжения работы карт с истекшими сертификатами. Большинство банков уже реализовали эти рекомендации. Однако менее 1% терминальной сети может проигнорировать такие карты, что будет решаться настройками или заменой устройств.

Согласно данным ВТБ и Сбербанка, ситуация затронет не более 1% карт. ВТБ настроил процессы так, чтобы избежать сбоев, а Сбербанк заявил, что клиенты не ощутят изменений. Некоторые банки, например, «Зенит», предлагают перевыпуск карт на основе системы «Мир». ОТП Банк и Почта Банк заявили об отсутствии подобной проблемы.

Ранее истечением срока действия сертификатов занимались платежные системы, но сейчас это делают банки. Некоторые карты могут не подходить для отложенной оплаты, однако эксперты отмечают, что заменяемость схемы шифрования минимизирует риски.

Ранее сообщалось, что часть терминалов с января могут перестать принимать карты MasterCard и Visa.