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Завершен переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
Процесс перехода медицинских организаций на оказание помощи по клиническим рекомендациям завершился в среду.
Эта инициатива началась в 2018 году с внесением изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан», передает ТАСС. Согласно этим изменениям, с 2024 года медицинская помощь должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендациями, разработанными профессиональным сообществом.
В декабре 2023 года в закон были внесены поправки, согласно которым переходный период для медицинских организаций был продлен до 1 января 2025 года. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин ранее сообщал, что на официальном сайте ведомства до конца года будут размещены 560 клинических рекомендаций.
Камкин отметил, что Минздрав России поддерживает возможность отклонения от клинических рекомендаций, когда это необходимо. Для этого в порядок применения рекомендаций были добавлены консилиумы. Обязательными для выполнения являются те рекомендации, которые выступают в качестве критериев качества, однако врачи могут выбирать методы в конкретных ситуациях.
Ранее Минздрав анонсировал программу государственных гарантий, которая предполагает увеличение медпомощи для онкобольных и внедрение искусственного интеллекта в диагностику.