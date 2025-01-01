2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.0 комментариев
Цены на алкоголь и табак в России выросли с нового года
Минимальная розничная цена на водку в России увеличилась до 349 рублей за пол-литра, а на коньяк до 651 рубля, следует из приказа Минфина.
В соответствии с документом, стоимость водки увеличилась с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Минимальная цена коньяка в рознице повысилась с 556 до 651 рубля, а стоимость бренди и других видов алкоголя из дистиллятов – с 403 до 472 рублей.
Министерство финансов также установило минимальные цены на оптовую закупку алкогольных напитков. При закупке у производителей пол-литра водки стоит 287 рублей, коньяка – 500 рублей, а бренди и иных напитков – 364 рубля. При закупке через торговые организации минимальная цена на 0,5 литра водки составляет 299 рублей, коньяка – 527 рублей, а для прочих видов алкоголя – 383 рубля.
С 1 января 2025 года в России начали действовать также новые минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию. Единая минимальная цена на табачную продукцию выросла с 129 до 135 рублей. Минимальная цена на 1 грамм продукции с нагреваемым табаком составила 22 рубля, а на 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина увеличилась до 80 рублей.
Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку в июле прошлого года.