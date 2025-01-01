Захарова: Иностранные мужчины боятся российских женщин из-за красоты

Захарова рассказала, что иностранные мужчины считают россиянок опасно красивыми

Tекст: Мария Иванова

Мария Захарова заявила, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, часто говорят о том, что находиться в России может быть опасно из-за красоты российских женщин, передает радио Sputnik.

Захарова с улыбкой отметила, что мужчины в личных беседах признаются: «Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно». Она пояснила, что эта реакция наблюдается у приезжающих в различные города страны, включая Москву, Петербург и Казань.

В дополнение к этому, Захарова подчеркнула, что россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей, будь оно русофобским или нет. Она предположила, что это связано с многочисленными нападками на Россию и вниманием к международной реакции. Также она отметила, что интерес к заграничному восприятию может быть вызван популяризацией европейских порядков.

Захарова выразила мнение, что россияне совершили «потрясающую работу над самими собой». Она считает, что жителям страны стало безразлично, как их воспринимают за границей, будь это восприятие положительным или отрицательным. Она отметила, что россияне достигли внутренней гармонии.

«Мне кажется, мы совершили потрясающую работу над собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, русофобят они там или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем. Наконец-то вы обрели гармонию. Мы вас подбешиваем? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного», – заметила она.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мужские и женские мифы о Западе потускнели.