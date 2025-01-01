Российские войска выбили противника и начали зачистку села Шевченко в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Российские войска начали зачистку села Шевченко в западной части Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости». Рогов уточнил, что войска выбили противника к западным окраинам населенного пункта. Он добавил: «Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта».

Ранее, 16 декабря, глава ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении. Шевченко находится западнее Курахово, где продолжаются бои за освобождение от украинской оккупации. Курахово имеет важное стратегическое значение, так как это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

Кроме того, бои идут в районах Дачного и Янтарного. Рогов отметил, что Янтарное было превращено противником в укрепрайон, однако российские войска заняли опорники врага в восточной части этого населенного пункта, и инициатива находится в их руках. Продолжение активных наступательных действий в этих районах может оказать значительное влияние на оперативную обстановку в регионе.

Напомним, накануне в зоне работы группировки «Центр» Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 500 человек.

Ранее подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике, а до этого в результате действий подразделений группировки был освобожден населенный пункт Новый Труд в ДНР.