В якутском селе Уолба слепили символ года из коровьего навоза

Tекст: Мария Иванова

В якутском селе Уолба скульптор Михаил Боппосов продолжил традицию создания символов года из коровьего навоза, сообщает РИА «Новости». В этом году его брат Иннокентий слепил фигуру змеи, несмотря на то, что сам Михаил из-за болезни уже второй год не занимается содержанием коров.

Традиция лепки из навоза в семье Боппосовых продолжается на протяжении многих лет, и братья активно участвуют в сохранении этого необычного искусства.

В 2022 году Боппосов рассказал, что на протяжении 12 лет создал из навоза все символы года, причем важной фигурой стал двухметровый механизированный кролик, играющий на барабане. Однако в 2023 году пользователи соцсетей распространили информацию о возможном прекращении этой традиции из-за болезни Михаила. Но сам скульптор пояснил, что причиной отказа от новых работ стал факт, что он уже сделал все 12 символов года.

Иннокентий Боппосов недавно занял второе место на конкурсе в Магадане вместе с якутскими мастерами, что подтверждает активное участие семьи в художественной жизни региона.

Скульптуры из навоза пользуются популярностью не только среди зрителей, но и среди других жителей Якутии, которые также начали создавать такие фигурки. Михаил отметил, что видел хорошую работу жительницы Горного района Сардааны Тимофеевой в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии местный житель Михаил Боппосов слепил из навоза гигантскую фигуру зайца – символ 2023 года, для своих односельчан.

Накануне в Японии наступил год Змеи по восточному календарю, который отмечается с последним, 108-м ударом колокола в буддистских храмах, символизируя избавление от грехов.