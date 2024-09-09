Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.0 комментариев
Путин поручил изучить вопрос создания телепередач о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
Кроме того, Путин поручил проработать вопрос создания механизма поддержки социально значимых родительских проектов, целью которых является сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.
Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей.