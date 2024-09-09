Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.0 комментариев
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтах
Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах
Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.
В документе говорится, что необходимо рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ «при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий». Отмечается, что доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в полгода, передает РИА «Новости».
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.