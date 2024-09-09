Эксперт: Россия может предложить монархиями Залива железные дороги и «Госуслуги»

Tекст: Валерия Городецкая

Как считает Данильян, сложность прогресса в торговле с этими странами связана ввиду схожей специализации наших государств, а также тесных связей монархий Залива с западными странами, таких как США, Великобритания и Франция: «Например, ОАЭ, несмотря на сближение с Россией в разных областях, продолжает предпочитать закупать вооружение у США, Великобритании, и едва ли в этом вопросе что-то изменится в ближайшее время».

Поэтому, по мнению Данильян, России стоит сосредоточить свои усилия на других экономических направлениях, прежде всего различных инфраструктурных проектах. «Яндекс» уже несколько лет занимается локализацией и внедрением своих продуктов в регионе. Достаточно активно на строительный рынок стран выходят и российские девелоперы, поскольку строительный сектор в настоящий момент является одним из приоритетных направлений экономик таких стран, как ОАЭ и Саудовская Аравия», – сказала эксперт.

Также, отмечает она, перспективным представляется сотрудничество в области строительства железных дорог и технологий электронного правительства: «Российские «Госуслуги» считаются одним из самых удачных мировых проектов подобного плана, поэтому страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заинтересованы в обмене опытом в этой сфере».

Таким образом, не стоит концентрироваться на привычном товарообороте, скорее, следует обратить внимание на сферы, где российские разработки являются одними из передовых, считает эксперт.

«Вместе с тем нужно помнить и про политический фактор и не питать иллюзии относительно того, что страны ССАГПЗ откажутся от достаточно плотного экономического взаимодействия с Западом, прежде всего с США. Дипломатия – дело очень тонкое, особенно на Ближнем Востоке. И хотя арабские новостные ресурсы крайне положительно оценивают сотрудничество с Россией на разных направлениях, нужно учитывать, что на геополитической арене лидеры стран региона прежде всего нацелены на лавирование между другими крупными игроками», – обратила внимание Данильян.



В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министрами иностранных дел стран ССАГПЗ, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с активизацией совместной координации по региональным и международным вопросам, укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.

