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Луганская писательница вошла в президентский Совет по поддержке русского языка
Писательница из Луганска Светлана Тишкина стала членом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Такое решение было принято после того, как представители Госдумы высоко оценили ее пьесу «Ложь во спасение», поставленную Центральным академическим театром Российской Армии.
Она прокомментировала важность нового назначения в ходе торжественного заседания, приуроченного к двенадцатой годовщине создания международного православно-литературного объединения «Свете Тихий», которое возглавляет. Она подчеркнула, что предложение войти в состав совета стало для нее неожиданностью. По словам писательницы, инициатива исходила от главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Решение было принято после того, как представители Госдумы высоко оценили ее пьесу «Ложь во спасение», поставленную Центральным академическим театром Российской Армии. Представительница ЛНР напомнила, что уже приняла предложение, и в конце августа президент России Владимир Путин подписал указ об ее участии в реализации данного проекта.
«Я постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие и внести свою лепту в сохранение культуры русского языка особенно среди молодежи, сейчас это особенно нужно», – отметила она.
Светлана Тишкина является членом Союза писателей России и Совета писателей ЛНР, а также входит в Национальную ассоциацию драматургов и Гильдию драматургов России.