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Названы дата и место прощания с Масляковым
Прощание с Масляковым состоится в «Планете КВН»
Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым состоится в среду в концертном зале «Планета КВН», сообщил Международный союз КВН.
«11 сентября с 10.00 до 14.00 в «Планете КВН» пройдет гражданская панихида <…> по Александру Васильевичу», – говорится в публикации в Telegram-канале МС КВН.
Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин хорошо знал и ценил Маслякова.
Сообщалось, что телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.