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    На границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах»
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    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров России и Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    10 комментариев
    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

    Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Олаф Шольц осознает, что предстоящие выборы в Бранденбурге его партия может выиграть только за счет призывов к миру на Украине, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине пришло время для переговоров.

    «Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

    Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

    Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    «Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 тысяч военнослужащих», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». Позже Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы.

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    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Он отметил, что заявления о переговорах от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыплется фронт, его нужно фиксировать, иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».

    «Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.

    Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

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    8 сентября 2024, 21:35 • Новости дня
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был великим человеком, его потеря невообразима и незаменима, заявил режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман.

    Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН. «Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича», – приводит его слова ТАСС.

    Гусман назвал Маслякова «великим человеком, великим художником, великим создателем программ, не только КВН». Режиссер уверен, что дело Маслякова будет продолжено его семьей.

    «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна».

    По словам Гусмана, мало кому из великих художников «удается оставить о себе память на века». Однако Гусман выразил уверенность в том, что «память, любовь и уважение» к Маслякову сохранятся, «пробившись сквозь слезы сегодняшнего дня».

    «Сегодня можно только сказать слова глубоко соболезнования Светлане Анатольевне, его супруги, его сыну Саше, всей его семье, и всем его близким и родным, мы это потому что нас миллионы…» – приводит его слова РИА «Новости».

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

    Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие выходцы из КВН, в том числе Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Воля, а также Академия Российского телевидения. Галустян при этом отметил, что большое количество выходцев из КВН сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе.

    Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (Екатеринбурге). Работал на ТВ с 1964 года, вел ряд передач, включая «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята». Позднее Масляков возглавил КВН, а также телевизионное творческое объединение «АМиК», которое производит эту программу. Масляков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил звание заслуженного деятеля искусств России, а также другие награды.

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    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

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    9 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»

    Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

    Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.

    Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.

    По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

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    9 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    @ Кадр из видео

    Подразделения группировки «Центр» освободили Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР), также нанеся поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Михайловки, Розовки в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм самоходная артустановка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Золотой Нивой, Октябрем в ДНР и Новодаровкой в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

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    8 сентября 2024, 19:25 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Дергачи в пригороде Харькова поражен склад с боекомплектами для ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    «Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесен удар. В 17.15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, в результате удара произошел сильный взрыв с последующей детонацией.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы.

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    9 сентября 2024, 04:58 • Новости дня
    Новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии

    Глава МИД Украины Сибига объявил о намерении снять Харишина с поста временного поверенного в делах страны в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Михаила Харишина снимут с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за «полного непонимания» им нынешних реалий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Сибига сообщил, что внес представление «о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии». В качестве причины такого решения указано «полное непонимание» Харишиным «реалий дипломатии воюющего государства», передает ТАСС.

    Кроме того, Сибига решил уволить замглавы МИД Ирину Боровец. Он сообщил, что у ведомства «будет новая структура», планируется «пересмотрены штатные расписания посольств».

    Сибига рассказал, что на совещании с послами и генконсулами Украины «указал на новый ритм, энергию и подходы» в работе министерства.

    Напомним, Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов. Киев отказался выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.

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    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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