  • Новость часаGoogle перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    10 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    8 комментариев
    9 сентября 2024, 16:09 • Новости дня

    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров

    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи столкнулись с трудностями при создании новых аккаунтов Google, так как система перестала принимать российские номера телефонов для подтверждения личности.

    Отмечается, что несмотря на то, что процесс регистрации нового аккаунта проходит стандартно до момента ввода номера телефона, система выдает сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения». Попытки пользователей связаться с технической поддержкой Google пока не принесли результатов, передает ТАСС.

    Напомним, 3 августа видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

    Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Олаф Шольц осознает, что предстоящие выборы в Бранденбурге его партия может выиграть только за счет призывов к миру на Украине, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине пришло время для переговоров.

    «Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

    Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

    Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.

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    9 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Последние дни жизни телеведущий Александр Масляков провел в московской больнице, его семья была с ним до последних минут, сообщают СМИ.

    Масляков, у которого выявили злокачественное новообразование в легком, находился в отделении паллиативной помощи, пишет «Комсомольская правда». Паллиативная помощь оказывается людям с неизлечимыми заболеваниями, для улучшение качества жизни пациентов.

    Опухоль признали неоперабельной весной 2024 года, врачи заявили, что другие виды лечения также не помогут, передает RT.

    Масляков несколько месяцев был в очень плохом состоянии. Он почти не говорил и был прикован к постели. Рядом с телеведущим оставались его близкие. По данным СМИ, он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина.

    Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который ранее временно вел КВН во время болезни Маслякова, рассказал, что последний раз общался с ним два месяца назад. «Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества», – рассказал актер в интервью ТАСС.

    Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции. 8 сентября 2024 года телеведущий скончался.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

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    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    «Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 тысяч военнослужащих», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». Позже Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы.

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    9 сентября 2024, 10:47 • Новости дня
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    @ georgia.mfa.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с приобретением украинским дипломатом стиральной машины, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В отличие от отзыва посла (в 2022 году), это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии (Украины), – сказал премьер-министр. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

    По его словам, в 2022 году Украина приняла «чисто политическое решение», отозвав из Грузии посла.

    «Мы не ввели санкции (против России), не отправили на Украину с санкции правительства вооруженных добровольцев», – напомнил Ираклий Кобахидзе о решении Киева после начала СВО.

    Напомним, ранее в понедельник новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что решение Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей».

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    8 сентября 2024, 23:24 • Новости дня
    Появились сведения об обстоятельствах смерти Маслякова

    Причиной смерти Маслякова назвали онкологическое заболевание

    Появились сведения об обстоятельствах смерти Маслякова
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Советский и российский телеведущий Александр Масляков последние два года боролся с онкологическим заболеванием, сообщили СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», по «неофициальным данным», злокачественное новообразование в легком у Маслякова выявили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции.

    «Ситуация была серьезная, заметные ухудшения в состоянии Маслякова случились в конце 2023 года и весной 2024 года», – пишет издание.

    Последнее время он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина. Весной 2024 года врачи признали опухоль неоперабельной, было решено, что другие виды лечения не помогут. Кроме того, сказывались последствия дважды перенесенной Масляковым коронавирусной инфекции, передает RT.

    «Сообщается, что последние полгода Масляков с трудом разговаривал и дышал. Он находился в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц, не общался с журналистами, посвящая все свое время семье. Близкие были с ним до последних минут», – сообщает RT.

    В связи с болезнью Масляков прекратил заниматься управлением КВН и связанными с игрой проектами.

    Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

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    9 сентября 2024, 08:37 • Новости дня
    Самолет Москва – Стамбул внезапно приземлился в Варшаве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве, это следует из данных портала по отслеживанию воздушных судов FlightRadar.

    Рейс PC389 вылетел из столичного аэропорта Внуково в воскресенье в 19.46, однако позже борт изменил курс и в 21.57 приземлился в варшавском аэропорту им/ Фредерика Шопена, передает РИА «Новости».

    Причина посадки неизвестна, комментариев от авиакомпании не поступало.

    Ранее в Турции экстренно приземлился самолет из Индии после сообщения о бомбе.

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    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

    Коментарии (47)
    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

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    9 сентября 2024, 10:50 • Новости дня
    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию

    МИД: Ван И посетит Россию 11-12 сентября

    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию
    @ KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 11–12 сентября посетит Санкт-Петербург для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как сообщила Мао Нин, Ван И прибудет в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза Сергея Шойгу для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

    Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.

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    9 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Он отметил, что заявления о переговорах от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыплется фронт, его нужно фиксировать, иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».

    «Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.

    Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Коментарии (36)
    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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