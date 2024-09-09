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Детский омбудсмен Москвы отреагировала на ситуацию с оставшимися без лекарств школьниками-инвалидами
Детский омбудсмен Москвы сообщила о контроле над ситуацией с лекарствами для детей-инвалидов в столичной школе
«Сейчас решается вопрос о предоставлении этой школе временного медицинского сопровождения, пока она не получит медицинскую лицензию», – сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская, комментируя ситуацию в коррекционной школе в Москве, где прямо перед началом учебного года родителям сообщили, что их дети-инвалиды не смогут получать лекарства.
«Этот вопрос сейчас решается. У школы нет медицинской лицензии, выдавать лекарства детям, особенно наркотикосодержащие, они не могут – не имеют на это право. Сейчас решается вопрос о предоставлении этой школе временного медицинского сопровождения, пока она не получит медицинскую лицензию», – говорит Ярославская.
По словам омбудсмена, ситуация находится «на контроле», и она сама получила уже очень много писем от родителей детей этого учебного учреждения. В школе № 1708, где и произошла данная ситуация, давать какие-либо комментарии газете ВЗГЛЯД отказались.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дирекция в одной из специальных коррекционных школ Москвы за несколько дней до начала учебного года сообщила родителям, что у учебного заведения отсутствует медицинская лицензия, в связи с чем во время пребывания в школе их детям больше не могут выдавать жизненно необходимые им лекарства. В качестве альтернативы родителям предложили приезжать и давать медикаменты своим детям в индивидуальном порядке, что для большинства родителей просто не представляется возможным. В связи с этим со второго сентября школу не посещает очень много детей. И поскольку родители узнали о проблеме только накануне сентября, просто не могли предпринять никакие меры, например, по переводу школьников в другие учебные заведения.