Наблюдатели: Выборы прошли в полном соответствии с законом и при высокой явке

«В целом, резюмируя, мы четко понимаем, что выборы прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством без каких-либо значимых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Наши наблюдатели подтверждают открытость и прозрачность всех избирательных процедур. Все граждане России имели возможность реализовать свое активное избирательное в полном объеме, даже в тех регионах, где идут боевые действия», – приводятся на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» слова руководителя Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева.

Инфраструктура позволила обеспечить общественный контроль за соблюдением законности избирательных процедур, а также выступила действенным инструментом против провокаций, отметила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Она отметила, что в основе консолидации сил наблюдательского сообщества в дни голосования – их предварительное обучение, которое помогло всем наблюдателям, в том числе и от партий, «быть в одном коммуникационном поле» и оперативно реагировать на поступающие сигналы.

Булгакова также представила актуальную статистику по сообщениям, поступившим через ресурсы НОМ за дни голосования.

«Всего на «Карту сообщений» поступило более 174 тысяч информационных сообщений – в сравнении с прошлым единым днем голосования их количество увеличилось в 5,5 раза, что говорит «о консолидации наблюдательского сообщества и качестве работы наблюдательской сети на избирательных участках», пояснила член ОП РФ.

В 67 случаях, по данным Карты, зафиксирована разрешенная проблема: «Чаще всего это незначительные огрехи в организации голосования, где-то была зафиксирована незаконная агитация, которая была устранена. Сюда же относятся и случаи, связанные в том числе с работой избирательной документации. Например, с участием наблюдателя такая ситуация была выявлена в Оренбургской области, после чего комиссия оформила акт корректно, проблема оказалась разрешенной».

31 сигнал по итогам проверки получил статус «фейк», в двух случаях – проблемы, как сообщила Булгакова, были установлены – «они связаны в том числе с разного рода провокационными действиями участников избирательного процесса».

Институт общественного контроля показал свою востребованность и эффективность, важную роль в обеспечении законности и прозрачности избирательного процесса обобщил наблюдения экспертного сообщества НОМ член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Правозащитник напомнил, что во всех 83 регионах, где проводились выборы, в непрерывном режиме работали общественные штабы.

Также все дни голосования в регионах работали центры общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме проводился мониторинг процесса, проверка сигналов о предполагаемых проблемах. «Мы можем смело утверждать, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством, позволили нашим избирателям реализовать свое право свободно, при соблюдении тайны голосования. Большинство регионов показали высокую явку, что говорит о росте доверия к выборам и удобстве форм голосования», – заключил Брод.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов подвел итоги работы федеральной системы ДЭГ: «В федеральной системе ДЭГ проголосовало более 800 тыс. человек, при этом у нас не было зафиксировано каких-то сбоев или неожиданностей. Работа комиссии проходила в стандартном русле. ДЭГ на федеральной платформе состоялось, его итоги подведены».

По словам Артамонова, в помещении ТИК ДЭГ находились наблюдатели от общественных палат и партий, «знакомились с процедурами и смотрели, как все организовано». Глава ТИК ДЭГ также подчеркнул, что работа над усовершенствованием инструментов наблюдения за ДЭГ не останавливается. Предложения IT-специалистов будут обобщены и направлены в ЦИК России, также на площадке ОП РФ пройдет серия круглых столов, сообщил Артамонов.

Также в Общественной палате РФ прошла процедура сравнения данных двух цифровых сейф-пакетов (применяющегося на выборах прошлых лет и новой разработки) с теми данными, на основе которых подведены итоги голосования через систему ДЭГ. Информатик, программист Сергей Слотин продемонстрировал инфографику распределения фактов выдачи бюллетеней по времени, которая показала стабильность работы системы.

В свою очередь, IT-эксперт, сотрудник лаборатории правовой информатики Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Карпушин показал работу на ранее используемом инструменте цифрового сейф-пакета. Также были продемонстрированы хеши (контрольные суммы файлов цифровых сейф-пакетов), что, по словам эксперта, обеспечивает их неизменность в случае необходимости их изучения. Экспертная группа планирует продолжить анализ данных по второму инструменту и представить выводы в СМИ.

Общими оценками того, как прошли выборы, на брифинге в ОП РФ поделились и представители региональных общественных штабов.

Руководитель московского ОШ Вадим Ковалев сообщил, что ДЭГ показал свою востребованность среди жителей столицы и позитивно повлиял на показатели явки. «В 2019 году явка составила чуть более 21%, и тогда ДЭГ был лишь экспериментом, мы голосовали лишь в трех округах из 45, тогда через ДЭГ проголосовало чуть менее 10 тыс. человек. Сейчас по городу проголосовало 40,32% избирателей, явка составила более 3 млн 150 тыс. москвичей. ДЭГ пришелся им по душе, при этом нам было важно, чтобы сохранились и другие формы голосования. У нас каких-то случаев, связанных с невыдачей бумажных бюллетеней на участках, не было, мы разбирались не более чем с 10 ситуациями, когда нужно было связываться с УИК и наблюдателем. Бумагой проголосовали все, кто этого захотел», – подчеркнул Ковалев.

Руководитель Общественного штаба в Волгоградской области Татьяна Гензе рассказала, что Центр общественного наблюдения (ЦОН) стал не только главной площадкой по мониторингу, но и по информированию жителей региона о том, как проводятся процедуры. «К нам прибывали представители политических партий и общественных организаций, с которыми мы подводили итоги дней, и нужно отметить, что все, кто принимал участие, говорили, что настроение у людей в Волгоградской области поменялось: у членов избирательных комиссий появилась приветливость, открытость. По словам общественных наблюдателей, которых на участках было от четырех до семи, избиратели приходили с хорошим настроением, семьями и в национальных костюмах», – поделилась она.

Член ОП РФ от ОП Марий Эл, заместитель руководителя общественного штаба Роман Золотухин сообщил, что «небольшие шероховатости» в избирательном процессе были, но при помощи общественных наблюдателей «они были оперативно устранены». Отдельно спикер поблагодарил Общественную палату России за серию вебинаров по ДЭГ. «Наши два IT-cпециалиста-наблюдателя написали два даш-борда, которые помогают более наглядно увидеть ход голосования, а также результаты в режиме онлайн. Я уверен, что это будет внедрено на выборах и дальше», – рассказал о разработке он.

В Самарской области не было зарегистрировано ни одной жалобы, связанной с работой участковых избирательных комиссий, сообщил руководитель общественного штаба Павел Покровский. «Все три дня в ЦОН приходили лидеры общественного мнения и просто граждане. На отдельный экран мы выводили сообщения наших наблюдателей, которые рассказывали о том, как идет голосование с точки зрения наблюдательского сообщества. Им очень помогали в работе методические материалы ОП РФ и НОМ», – заключил Покровский.