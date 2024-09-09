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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

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    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    7 комментариев
    9 сентября 2024, 14:46 • Новости дня

    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16

    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16 до завершения расследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot.

    Как сказал Сырский, отвечая на соответствующий вопрос канала CNN, он не может комментировать то, относительно чего еще нет результата, передает ТАСС.

    ырский отметил, что проводится расследование крушения самолета, для чего создана специальная комиссия министерства обороны, результаты работы которой не будут скрывать. Он добавил, что уничтоженный F-16 участвовал в попытке отражения удара 26 августа, когда и был сбит.

    Ранее Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

    Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Олаф Шольц осознает, что предстоящие выборы в Бранденбурге его партия может выиграть только за счет призывов к миру на Украине, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине пришло время для переговоров.

    «Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

    Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

    Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    «Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 тысяч военнослужащих», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». Позже Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб ряд украинских офицеров, пишут украинские СМИ.

    Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    9 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Он отметил, что заявления о переговорах от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыплется фронт, его нужно фиксировать, иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».

    «Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.

    Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

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    9 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»

    Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

    Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.

    Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.

    По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    8 сентября 2024, 19:25 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Дергачи в пригороде Харькова поражен склад с боекомплектами для ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    «Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесен удар. В 17.15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, в результате удара произошел сильный взрыв с последующей детонацией.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы.

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    9 сентября 2024, 04:58 • Новости дня
    Новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии

    Глава МИД Украины Сибига объявил о намерении снять Харишина с поста временного поверенного в делах страны в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Михаила Харишина снимут с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за «полного непонимания» им нынешних реалий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Сибига сообщил, что внес представление «о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии». В качестве причины такого решения указано «полное непонимание» Харишиным «реалий дипломатии воюющего государства», передает ТАСС.

    Кроме того, Сибига решил уволить замглавы МИД Ирину Боровец. Он сообщил, что у ведомства «будет новая структура», планируется «пересмотрены штатные расписания посольств».

    Сибига рассказал, что на совещании с послами и генконсулами Украины «указал на новый ритм, энергию и подходы» в работе министерства.

    Напомним, Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов. Киев отказался выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.

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    9 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    @ Кадр из видео

    Подразделения группировки «Центр» освободили Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР), также нанеся поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Михайловки, Розовки в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм самоходная артустановка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Золотой Нивой, Октябрем в ДНР и Новодаровкой в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

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    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

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    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

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    9 сентября 2024, 04:38 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога, в Киеве и Павлограде произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Сирены звучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины, передает ТАСС.

    Накануне мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве на автотранспортном предприятии. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным обстоятельствам, здание частично разрушено.

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    8 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    В Харькове раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне воздушной тревоги в Харькове в воскресенье прозвучали несколько взрывов, пишут украинские СМИ.

    Помимо Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Сумской области, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прогремели в Полтаве и Сумах.

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    9 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Назначение Сибиги стало заключительной попыткой Зеленского проявить силу
    Bloomberg: Назначение Сибиги стало заключительной попыткой Зеленского проявить силу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перестановка в правительстве Украины и назначение главой МИД страны Андрея Сибиги стали неожиданностью для западных коллег, отмечает Bloomberg. По данным издания, Зеленский возвышает тех, кто находится в его так называемом «внутреннем кругу».

    По его информации, перестановки в украинском правительстве «оставили западных коллег в недоумении», передает ТАСС.

    Там добавили, что президент Украины Владимир Зеленский возвышает тех, кто находится в его так называемом «внутреннем кругу».

    При этом Bloomberg отмечает, что назначение Сибиги стало заключительной попыткой Зеленского «проявить силу», а главным его преимуществом является «близость к центру силы Украины военного времени».

    Ранее новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

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