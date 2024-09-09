Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.0 комментариев
Глава МАСО оценил цифровизацию соцобеспечения в России
Глава МАСО Азман высоко оценил цифровизацию соцобеспечения в России
Президент Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Мохаммед Азман в ходе визита в Сочи дал высокую оценку уровню цифровизации сферы социального обеспечения в России.
Азман отметил значительные усилия Минтруда России, направленные на модернизацию и внедрение цифровых технологий в этой области, передает ТАСС.
«Вчера мне повезло повидать и навестить Социальный фонд России в Сочи, и я под большим впечатлением от тех усилий, которые предприняты были господином (министром труда и соцзащиты Антоном) Котяковым и другими в развитии этой сферы, как обновляется, как цифровизируется эта сфера в России», – сказал глава МАСО в ходе 10-й встречи министров труда и занятости БРИКС.
«Здесь речь идет не только о технологиях, это о уверенности в том, чтобы каждый гражданин имел доступ к социальному обеспечению», – добавил Азман. По его мнению, такая цифровизация задает новую планку качества обслуживания в сфере социального обеспечения.