Лавров: Россия работает над предотвращением большой войны на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

Резкое ухудшение военно-политической ситуации в ближневосточном регионе вызвано неспособностью мирового сообщества остановить боевые действия и связанную с ними массовую гибель людей в секторе Газа, заявил Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, «на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ливаном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша ответственность – не допустить этого», – сказал он, добавив, что в данный момент со всеми сторонами ведется работа над нормализацией обстановки.

В свою очередь премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани указал на конструктивную позицию России по палестинской проблеме, особенно в ходе последних событий в Газе.

Ранее Лавров заявил, что не всем необходимо прекращение огня в палестино-израильском конфликте.