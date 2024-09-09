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Лавров: Россия работает над предотвращением большой войны на Ближнем Востоке
Ближний Восток оказался на пороге большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы ее предотвратить, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Резкое ухудшение военно-политической ситуации в ближневосточном регионе вызвано неспособностью мирового сообщества остановить боевые действия и связанную с ними массовую гибель людей в секторе Газа, заявил Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, «на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ливаном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша ответственность – не допустить этого», – сказал он, добавив, что в данный момент со всеми сторонами ведется работа над нормализацией обстановки.
В свою очередь премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани указал на конструктивную позицию России по палестинской проблеме, особенно в ходе последних событий в Газе.
Ранее Лавров заявил, что не всем необходимо прекращение огня в палестино-израильском конфликте.