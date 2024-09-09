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Грузия объяснила мотивы не просить западных партнеров обеспечить безопасность Иванишвили
Неспособностью Америки защитить кандидата в президенты Дональда Трампа от угроз объясняется решение Грузии не просить западных партнеров участия в обеспечении безопасности почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, который в кампании по выборам в парламент 26 октября на встречах с избирателями выступает за бронированным стеклом и отказывается от вертолета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в понедельник, отвечая на вопрос журналиста, почему Тбилиси не попросил западных партнеров помочь с обеспечением безопасности Бидзины Иванишвили и не уведомил их об угрозах, заявил, что «власти США затруднились взять ответственность за безопасность собственного кандидата в президенты, которого чуть не убили».
«В таких условиях у них не может быть амбиций защищать безопасность наших политиков, – сказал он. – Америка не смогла в своей стране идентифицировать опасность для кандидата в президенты».
Ираклий Кобахидзе отметил, что Бидзина Иванишвили после начала СВО «де-факто находится под санкциями, 2 млрд его долларов заморожены в Европе».
«Но никакие санкции или шантаж не заставят его предпринять шаги против основных интересов Грузии. Никогда Иванишвили не сделает таких шагов, которые откроют здесь «второй фронт», вовлекут Грузию в военные действия, которые, к сожалению, идут на Украине», – сказал глава правительства о почетном председателе правящей партии.
СГБ Грузии продолжает расследование дела о возможном теракте против Иванишвили.