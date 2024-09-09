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Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм, проявленные во время длительной космической экспедиции на Международной космической станции.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высшую степень отличия в Российской Федерации – звание Героя России – получил космонавт-испытатель Борисов.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета ... присвоить звание Героя РФ Борисову Константину Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.
Кроме того, космонавту присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
В марте пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в состав которой входит российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС).