Якушев: «Единая Россия» показала хороший результат на выборах в Курской области

Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными

Депутат Гусев: Явка избирателей во всем мире падает, а в России растет

Tекст: Олег Исайченко

«Преимущества и удобства нашей избирательной системы по сравнению с зарубежными очевидны», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду».

«Во-первых, россияне голосуют три дня. Во-вторых, каждый человек может выбрать удобный для него способ: через телефон или компьютер на портале ДЭГ, на участках при помощи терминалов электронного голосования или воспользовавшись бумажным бюллетенем», – детализировал он.

«Все это стало возможным по нескольким причинам. Сначала в сторону изменений нас подвинула пандемия. Теперь же необходимо обеспечить безопасность избирателей в связи с СВО, – добавил собеседник. – Мы с нашими технологиями и подходом опередили развитие всех избирательных систем в мире на 5-7 лет».

Более того, российская система продемонстрировала устойчивость к любым нападкам. «Наши противники потратили огромные средства на информационную дискредитацию, на DDoS-атаки. Но система выстояла», – акцентировал парламентарий.

Гусев также отметил высокую явку на региональных выборах: «Так, в Москве показатель составил более 40%, что почти вдвое больше обычных показателей. Под огромным давлением находится Курская область, однако в регионе фиксируют одну из самых высоких явок по стране».

«Примечательно, что во всем мире явка снижается, а в России – растет. Все дело в том, что у нас появляются новые форматы голосования, развивается наша избирательная система», – считает депутат.

Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Глава ЦИК также объяснила рост явки в целом по стране. «Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время. На это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ – «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку», – уточнила она.

Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.