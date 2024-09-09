Умер экс-глава Марий Эл Евстифеев

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель... Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность главы республики, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», – передает РИА «Новости» слова Зайцева.

Председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены.

10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. 10 мая 2022-го обратился к президенту с просьбой принять его отставку «в связи с истечением срока полномочий главы Марий Эл».

Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. В 1980 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет), в 2004 году – Финансовую академию при правительстве РФ. Доктор юридических наук.

В 1980-2000 годах работал в Свердловском юридическом институте. В 2000-2002 годах занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). В январе 2002-го был назначен членом Совфеда, одновременно был избран председателем комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 2004 по 2012 год – председатель 9-го арбитражного апелляционного суда, зампредседателя Высшей квалификационной коллегии судей. В 2012-2014 годах – судья 9-го арбитражного апелляционного суда. 30 января 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.