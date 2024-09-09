Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.0 комментариев
Песков: Россия и Иран продолжат сотрудничество в чувствительных областях
Россия и Иран продолжат сотрудничество в самых чувствительных областях, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заметил, что публикации на этот счет не всегда правдивы.
Как сказал представитель Кремля о материале The Wall Street Journal о якобы отправке Ираном в Россию ракет малой дальности, в Кремле видели это сообщение и не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», передает ТАСС.
«Иран – наш важный партнер, мы развиваем торгово-экономические отношения, сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительной, и будем продолжать это делать в интересах народов двух стран», – подчеркнул Песков.
Ранее постоянное представительство Ирана при ООН опровергло появившиеся в западных СМИ сообщения о передаче Россией иранских баллистических ракет, подчеркнув приверженность Тегерана политическому урегулированию конфликта на Украине.