КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Песков: Путин хорошо знал и ценил Маслякова
Президент Владимир Путин был хорошо знаком с телеведущим, бессменным руководителем КВН Александром Масляковым и ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Масляков знали друг друга очень хорошо, президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего.