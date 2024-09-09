КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Пескова попросили прокомментировать свадьбу Львовой-Беловой
Кремль не стал комментировать публикации о свадьбе Львовой-Беловой
Кремль не комментирует публикации средств массовой информации о свадьбе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о состоявшейся свадьбе Львовой-Беловой и бизнесмена Константина Малофеева, Кремль не уполномочен говорить о личной жизни омбудсмена по правам ребенка, передает ТАСС.
«Поэтому ничего не могу сказать, единственное – в любом случае мы желаем ей счастья», – добавил представитель Кремля.
Ранее в понедельник СМИ сообщили, что бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.