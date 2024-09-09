В столице Швеции из-за БПЛА на несколько часов закрывали аэропорт

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению газеты, пять самолетов пришлось перенаправить из Арланды в другие аэропорты, воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов, но вновь открылась в 3.30 по местному времени (4.30 по Москве), передает ТАСС.

На место прибыли мобильные полицейские патрули и вертолеты. Всего было замечено четыре БПЛА.

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Остается неизвестным, были ли БПЛА обезврежены или они самостоятельно покинули зону аэропорта. Накануне вечером полиция получила данные о том, что БПЛА были замечены над центром города Упсала в 70 км от Стокгольма. Арланда находится на пути в Упсалу.

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