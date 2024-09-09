КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
В столице Швеции из-за БПЛА на несколько часов закрывали аэропорт
Стокгольмский аэропорт Арланда был закрыт для вылетов и прилетов на некоторое время в ночь на понедельник после того, как над ним были замечены четыре БПЛА разных размеров. Увидевшие их сотрудники командно-диспетчерского пункта сразу объявили тревогу, передает газета Dagens Nyheter.
По сообщению газеты, пять самолетов пришлось перенаправить из Арланды в другие аэропорты, воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов, но вновь открылась в 3.30 по местному времени (4.30 по Москве), передает ТАСС.
На место прибыли мобильные полицейские патрули и вертолеты. Всего было замечено четыре БПЛА.
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Остается неизвестным, были ли БПЛА обезврежены или они самостоятельно покинули зону аэропорта. Накануне вечером полиция получила данные о том, что БПЛА были замечены над центром города Упсала в 70 км от Стокгольма. Арланда находится на пути в Упсалу.
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