КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Военный блогер: Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца
Колумбийские наемники подразделения ВСУ «Карпатская сечь» взяли в плен бойца ВС России, позже стало известно, что его расстреляли, сообщил военный блогер Кирилл Федоров.
Приказ расстрелять бойца колумбийцам поступил от командования, об этом рассказал во время стрима в TikTok легионер Карлос Кигуа, вернувшийся с Украины. Пленного расстрелял его брат, которого позже ликвидировали, передает «Российская газета».
По данным Федорова, один из недавно задержанных ФСБ колумбийских наемников – Хосе Арон Медина Аранда был близким другом Джона Кигуа и соучастником преступления.
Ранее ФСБ сообщила о задержании колумбийских наемников.